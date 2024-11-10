Спрос россиян на профессиональную чистку штор вырос в 4 раза

По данным Авито Услуг, спрос на химчистку и профессиональную стирку в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11%.

В разгар делового сезона наибольший рост спроса за год отмечен на услугу по химчистке рубашек (+494%). Деловая одежда требует регулярного ухода и профессиональной обработки, что позволяет продлить ее срок службы. Одновременно с этим вырос спрос на химчистку пиджаков и платьев на 16% и 157% соответственно.