Спрос на программу «Арктический гектар» растет

По итогам первого квартала 2025 года Сбер выдал 24 млрд рублей в рамках льготной программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля программы в общем объеме ипотечных выдач увеличилась на 1 п.п., достигнув 6,5%. Более половины всех выдач пришлось на три региона-лидера — Приморский край (27,4%), Республика Бурятия (20,8%) и Хабаровский край (16,6%). Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.

Согласно условиям программы клиенты могут купить жильё на первичном и вторичном рынках, а также в сегменте ИЖС. При этом готовые квартиры доступны для покупки у физического лица в сельских населённых пунктах и моногородах. В Магаданской области и Чукотском автономном округе можно купить любое вторичное жильё.

Структура ипотечных кредитов, выданных по Дальневосточной и Арктической ипотеке в I квартале 2025 года

Данные Сбера

Первичное жилье

В первом квартале 2025 года доля новостроек в общем объеме выдач по программе составила 82%, увеличившись на 10 п.п. относительно четвертого квартала 2024 года.

Наибольший спрос на первичное жильё отмечен в Хабаровском крае (94%), Архангельской области (92%) и Республике Бурятия (88%).

Вторичное жильё

По данным Сбера, доля вторичного жилья составила 16% (-2 п.п.) относительно четвертого квартала 2024 года.

Самая высокая доля готового жилья, оформленного в ипотеку по Дальневосточной и Арктической программам, была отмечена в Амурской области (57%). Около 40% составила доля вторичного жилья в Сахалинской области, а тройку лидеров по спросу на готовые квартиры замкнул Камчатский край (27%).

ИЖС

Доля ИЖС в объёмах выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке продолжает оставаться на невысоком уровне (1%). Тем не менее, относительно средних показателей доля ИЖС высока в Камчатском крае (10%) и Республике Якутия (6%).

Неипотечные сделки в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны

Жители регионов, в которых доступна Дальневосточная и Арктическая ипотека, активно приобретают жильё и за собственные средства. По итогам первого квартала 2025 года количество неипотечных сделок с использованием сервисов Сбера превысило 8,4 тыс. — это 55% от общего количества всех сделок с недвижимостью в городах и регионах Дальнего Востока и Арктической зоны.

Регионами-лидерами по доле неипотечных сделок стали Республика Карелия (66%), Камчатский край (54%), а также Мурманская область и Красноярский край — по 46%.