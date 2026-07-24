Спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35%

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный

За январь-февраль 2025 года студенты Северо-Западного федерального округа получили в Сбере по льготной государственной программе почти 1,8 млрд рублей на обучение, это в полтора раза больше, чем за этот же период в прошлом году. В количественном выражении спрос на образовательные кредиты вырос на 35%.

По данным Сбербанка, на учащихся в Северной столице пришлось 87% всех выданных на образование денежных средств. На втором месте – студенты Ленинградской области, на третьем – Калининграда.

«Выбор будущей профессии – большая ответственность, это во многом определяет наш жизненный путь. Но даже если человек передумал и решил освоить новую или смежную специальность, сделать это никогда не поздно. Кредит с господдержкой тут может стать хорошим помощником вне зависимости от того, какое это по счёту образование. Мы видим, что с каждым годом люди всё чаще пользуются этим финансовым инструментом – в Сбере в 2024 году деньги по госпрограмме на обучение получили на 4000 человек больше, чем годом ранее. В текущей рыночной обстановке такой кредит выглядит особенно привлекательным»,

- подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По итогам 2024 года Сбербанк в СЗФО выдал более 15,2 тысячи льготных образовательных кредитов. Общая сумма выданных кредитов – 4,9 млрд рублей, – рост на 55% по сравнению с 2023 годом. Совокупный портфель образовательных кредитов в Сбере в СЗФО по итогам прошлого года составил 6,1 млрд рублей.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

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