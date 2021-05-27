27 мая 2021, 20:38
Спортсмены из Карелии завоевали медали на российском этапе Кубка мира
Серебро и две бронзы попали в копилку нашей команды
В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по ездовому спорту - российский этап Кубка мира IFSS «Белые Ночи-2021», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия»
По итогам стартов наши спортсмены и их четвероногие напарники завоевали три медали. Кристина Бородина стала серебряным призером в дисциплине «скутер, 1 собака северные ездовые (CEC)».
Лев Федоров и Андрей Прокопенко завоевали бронзовые медали в дисциплине «кросс, 1 собака».
Поздравляем спортсменов и их друзей с отличным результатом. // Фото: vk.com