Спортсмены из Карелии завоевали медали на российском этапе Кубка мира

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по ездовому спорту - российский этап Кубка мира IFSS «Белые Ночи-2021», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

По итогам стартов наши спортсмены и их четвероногие напарники завоевали три медали. Кристина Бородина стала серебряным призером в дисциплине «скутер, 1 собака северные ездовые (CEC)».

Лев Федоров и Андрей Прокопенко завоевали бронзовые медали в дисциплине «кросс, 1 собака».

Поздравляем спортсменов и их друзей с отличным результатом. // Фото: vk.com