Спортсменки из Карелии стали вторыми на состязаниях по фитнес-аэробике

Воспитанницы петрозаводской школы олимпийского резерва №1 достояно выступили на крупных соревнованиях по фитнес-аэробике. Состязания проходили в Чехове.

Команда «Кристалл» стала серебряным призером на всероссийских соревнованиях в дисциплине аэробика 11-13 лет, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

На третьем этапе кубка России в категории аэробика 17 лет и старше спортсменки из команды «Драйв» поднялись на высшую ступень пьедестала. На втором месте оказалась еще одна команда из Карелии - «Стайл». (фото vk.com)