Спорткомплекс в честь олимпийского чемпиона хотят построить в Карелии

Физкультурно-оздоровительный комплекс по тхэквондо Владислава Ларина хотят построить в Петрозаводске. Заявка на разработку проектной документации на новый спортивный объект в честь олимпийского чемпиона размещена на сайте госзакупок. Аукцион продлится до 5 декабря.

Управление капитального строительства Карелии готово заплатить за проект будущего спортивного учреждения 15 миллионов рублей. В техническом задании указаны предполагаемые сроки строительства 2023-2025.

«Проектируемый объект предназначен для проведения тренировочного процесса и соревнований по тхэквондо, в том числе регионального, межрегионального и уровня Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа»,

- сказано в документации.

В спорткомплексе будут спортивный зал для соревнований, тренировочный спортзал со «специализированными мешками», зал хореографии и тренажерный зал. Помещение будет вмещать до 400 зрителей.

Земельный участок для строительства расположен в Петрозаводске, его кадастровый номер 10:01:0120124:8340, площадь участка – 22 996 кв. м. Участок с таким номером расположен на Древлянке рядом с ЖК «Скандинавия».

Напомним, петрозаводчанин Владислав Ларин выиграл золотую медаль на Играх-21 в Токио.