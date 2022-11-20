Спорткомплекс в честь олимпийского чемпиона хотят построить в Карелии
Физкультурно-оздоровительный комплекс по тхэквондо Владислава Ларина хотят построить в Петрозаводске. Заявка на разработку проектной документации на новый спортивный объект в честь олимпийского чемпиона размещена на сайте госзакупок. Аукцион продлится до 5 декабря.
Управление капитального строительства Карелии готово заплатить за проект будущего спортивного учреждения 15 миллионов рублей. В техническом задании указаны предполагаемые сроки строительства 2023-2025.
«Проектируемый объект предназначен для проведения тренировочного процесса и соревнований по тхэквондо, в том числе регионального, межрегионального и уровня Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа»,
- сказано в документации.
В спорткомплексе будут спортивный зал для соревнований, тренировочный спортзал со «специализированными мешками», зал хореографии и тренажерный зал. Помещение будет вмещать до 400 зрителей.
Земельный участок для строительства расположен в Петрозаводске, его кадастровый номер 10:01:0120124:8340, площадь участка – 22 996 кв. м. Участок с таким номером расположен на Древлянке рядом с ЖК «Скандинавия».
Напомним, петрозаводчанин Владислав Ларин выиграл золотую медаль на Играх-21 в Токио.