Спортивный комплекс «Курган» застраивают быстрыми темпами

Уже к концу 2023 года на Кургане в Петрозаводске будет достроено двухэтажное здание административно-бытового комлекса, сообщила пресс-служба правительства Карелии. В него из холодных вагончиков переедут спортсмены и тренеры. Обещают, что здесь будут благоустроенные помещения, душевые, комнаты для отдыха, гардероб, фойе и универсальный спортивный зал.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и министр строительства Виктор Россыпнов лично контролируют, как идет стройка. А идет она очень быстро. Такое впечатление, что это главные строительные объекты в республике. Напомним, что вокруг застройки спортивного комплекса «Курган» было много шума: общественники, экологи были категорически против масштабного строительства и вырубки деревьев. Александр Чепик подчеркивает, что "вопрос экологии мы обязаны учитывать при принятии различных решений. И мы видим, как работает подрядчик: все деревья, которые были, он старается сохранить по-максимуму".

Строительство ведет карельский подрядчик – компания «Златстрой». Сейчас идет монтаж металлоконструкций и плит перекрытия здания. Удорожание строительства в 2022-2023 годах не отразится на сроках, отметил премьер-министр, так как была сделана корректировка проекта и планируется выделение дополнительных средств.

Как рассказал начальник участка Владимир Ескин, сейчас строители опережают график по установке перекрытий на полтора месяца, а по всем видам работ – на две недели: выполнено более 70 процентов по металлоконструкциям и плитам перекрытия, и уже субподрядчики готовы приступать к монтажу сетей водоснабжения и электроснабжения.

Сейчас строители ждут отогревания грунта для обратной засыпки. Коробка здания административно-бытового корпуса будет закончена до 31 мая. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.