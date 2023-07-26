Спортивные площадки обустраивают рядом со школой в Петрозаводске

На территории школы №2 Петрозаводска идет масштабное благоустройство. В частности, образовательное учреждение получит новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на территоии школы появятся зоны для игры в волейбол и баскетбол, беговая дорожка, полоса препятствий, уличные тренажеры. Уже смонтировано освещение для комфортного использования спортивных объектов в темное время.

Сдать объект подрядчики должны до конца лета. Сейчас его готовность оценивается в 55%. // Фото: unsplash.com / Alex Perez