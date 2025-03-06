Сотрудники ГАИ провели рейд в Петрозаводске

В среду, 5 марта, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд на Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожные полицейские выясняли, как автомобилисты карельской столицы соблюдают правила перевозки детей. Стражи порядка проверяли наличие удерживающего устройства в транспортном средстве, правильность его крепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка, использование ремней безопасности пассажирами.

В ходе мероприятия нарушений выявлено не было. Все водители строго соблюдали правила перевозки юных пассажиров.

В ГАИ напомнили, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.