Сотни петрозаводчан стали лауреатами «Зимних фонтанов»

В Петрозаводске завершился юбилейный, 30-й сезон фестиваля «Зимние фонтаны». 28 марта на лыжной трассе награждали самых активных участников, сообщает мэрия города.

Всего для участия в «Зимних фонтанах» в этом году зарегистрировались 1200 человек. 850 участников вышли на лыжню 25 и более раз - они получили кружки с символикой фестиваля и памятные свидетельства. Около 300 горожан посетили трассу в каждый из 34 фестивальных дней. Они были удостоены медалей.

Праздничное закрытие зимнего праздника состоится 4 апреля. В 13 часов на стартовой поляне состоится розыгрыш 100 призов. Главный приз - телевизор. Он будет разыгран среди участников, которые вышли на лыжню более 25 раз. Фото мэрии Петрозаводска