Сортавала заиграет новыми красками

В Сортавале проводят монтаж подсветки исторического здания, расположенного на улице Гагарина. Архитектурное строение выбрано в качестве пилотного проекта в рамках презентации на федеральный грант «Туристический код города».

По проекту на его фасаде планируется установить несколько рядов светильников. Все работы производятся за счет компании, монтирующих подсветку. В случае получения гранта, визуальное изменение появится и на других исторических зданиях Сортавалы.

Кроме того, сегодня местные власти совместно с представителями Упрдор «Кола» обсудили размещение светофоров на федеральной автодороге «А-121 Сортавала» проходящей по территории города. Также стороны согласовали монтаж ограждений на пересечении улиц Карельская и Ленина. Фото: vk.com.