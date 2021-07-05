Солнце прогреет воздух во вторник в Карелии до плюс 32 градусов
Во вторник в Карелии местами будет очень жарко. По прогнозу карельского Гидрометцентра, в республике 6 июля малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, на юге южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, местами +6, +11. Днем +23, +28, местами до +32.
В Петрозаводске также будет тепло и без осадков. Малооблачная погода. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +25, +27. Атмосферное давление будет слабо падать.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +29;
В Кондопоге ночью +16, днем +27;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +29;
В Олонце ночью +14, днем +29;
В Пудоже ночью +15, днем +30;
В Сегеже ночью +15, днем +30;
В Сортавале ночью +15, днем +26;
В Суоярви ночью +14, днем +29. (фото pixabay.com)