Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию для всех пользователей

Все пользователи «ВКонтакте» получили доступ к разделу «Клипы». Юзеры смогут создавать короткие видеоролики со спецэффектами. При этом, процессом можно будет управлять жестами рук, пишет «Российская газета».

Чтобы снять видео, пользователи должны показать жест V - два пальца вверх. К видео можно будет добавлять музыку, фон и различные маски.

Помимо прочего, при создании видео может применяться дополненная реальность, например, пользователь сможет разгонять руками тучи.

Ранее этот раздел был доступен только вип-пользователям. Созданные ими ролики набрали свыше 1,5 миллиарда просмотров.