Собака спасла жизнь своей хозяйке на прогулке

В Канаде женщина внезапно потеряла сознание во время прогулки со своей собакой. Она уверена, что именно питомец в итоге спас ей жизнь, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в середине марта. Жительница Оттавы Хейли Мур вышла на прогулку с псом по кличке Кловер и внезапно упала в обморок. Увидев это, собака бросилась на дорогу и перекрыла путь проезжавшему мимо грузовику. Водитель вышел из машины и помог женщине.

«Это было впечатляюще, собака просто перекрыла мне дорогу. Все время она не спускала глаз с хозяйки и, хотя держалась от меня в стороне, убедилась, что той помогают», - прокомментировал пришедший на помощь Мур канадец.

После этого Кловер привлекла к помощи хозяйке еще одного прохожего, а сама побежала домой, чтобы позвать ее родственников. Когда родители Мур прибежали к ней, на место уже прибыли парамедики.

«Я помню только, как очнулась в скорой помощи и не понимала, что происходит», - призналась женщина.

После инцидента канадку отправили домой. Медики затрудняются сказать, из-за чего она потеряла сознание. Мур отметила, что не боится вновь лишиться чувств, потому что знает, что Кловер обязательно придет к ней на помощь. Фото CTV News