Впервые в спектакле Национального театра Карелии использовали лазер
На сцене Национального театра Карелии идут первые показы спектакля по сказке Г.Х. Андерсена. Режиссер постановки заслуженный артист Карелии Вячеслав Поляков признался, что готовили «Снежную королеву» с удовольствием и особо тщательно, с намерением сделать репертуарный спектакль.
Эксклюзивные костюмы, декорации, музыка - здесь все свое, созданное командой настоящих профессионалов. В этой связи режиссер спектакля пошутил, что в Петрозаводске есть свой маленький Голливуд.
Впервые в истории Национального театра в постановке использовали лазер: по словам режиссера, безопасное расстояние до зрителя и актеров тщательно высчитано. Так в XXI веке Снежная королева вооружилась лазером.
Все сложилось, как осколки той самой «Вечности», и получилась чудесная зимняя сказка, где сила любви сильнее коварства холода.