Снегопады продолжатся сегодня в Карелии

Сегодня, 7 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, по южным районам местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1,+4°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -1-6, пасмурно, без осадков.

В Сортавале 0-2, пасмурно, снег с дождем.

Продолжится слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/IdaT