Снегопады ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 2 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0,+2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, днем местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°С, на севере -2, -7°С, днем 0, +5°С, на севере -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-7, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -2-6, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -1+4, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Cristiano Firmani