Снег обещают в первый день февраля в Карелии

В понедельник в Петрозаводске, по данным карельского Гидрометцентра, облачная, днем с прояснениями погода. Ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -5, -7. Атмосферное давление будет расти.

1 февраля в Карелии также облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, на юге - юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 при прояснениях местами до -18. Днем -5,-10, местами до -15.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -17, днем -11;

В Кондопоге ночью -11, днем -8;

В Медвежьегорске ночью -14, днем -9;

В Олонце ночью -6, днем -4;

В Пудоже ночью -8, днем -6;

В Сегеже ночью -16, днем -10;

В Сортавале ночью -10, днем -6;

В Суоярви ночью -13, днем -7.