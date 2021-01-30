Снег и мороз: прогноз погоды в Карелии на воскресенье

В Петрозаводске в воскресенье, 31 января, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -5, -7. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В Карелии также облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -4, -9 в течение суток, ночью по северным районам местами до -15.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -10;

В Кондопоге ночью -12, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -6;

В Олонце ночью -10, днем -4;

В Пудоже ночью -11, днем -5;

В Сегеже ночью -13, днем -7;

В Сортавале ночью -9, днем -5;

В Суоярви ночью -12, днем -6.