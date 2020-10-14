Снег и дождь обещают жителям Карелии в четверг

В четверг, 15 октября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью северо-восточный, днем северный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2. Днем +4,+6. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный, на севере северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, днем +2, +7.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем +3;

В Кондопоге ночью +1, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +4;

В Олонце ночью -1, днем +8;

В Пудоже ночью +1, днем +5;

В Сегеже ночью +1, днем +4;

В Сортавале ночью 0, днем +7;

В Суоярви ночью 0, днем +5.