Снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидается в Карелии в четверг

В Петрозаводске в четверг облачно, на дорогах скользко, пойдет небольшой снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, -2. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии также облачно, но днем с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, днем 0, -5.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в Калевале ночью -6, днем -3;

В Кондопоге ночью -3, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -1;

В Олонце ночью -5, днем 0;

В Пудоже ночью -4, днем -1;

В Сегеже ночью -5, днем -2;

В Сортавале ночью -4, днем 0;

В Суоярви ночью -4, днем -1. (фото «Петрозаводск говорит»)