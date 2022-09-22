Слабый ветер и мелкий дождь ожидаются в пятницу

В пятницу, 23 сентября синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность. Ветер восточных направлений будет слабым. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +10,+12°С.

Кроме того, в метеослужбе сообщили, что местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление будет мало меняться.

Также велика вероятность того, что в ночные и утренние часы местами на территории республики будут заморозки до -1,-3°С. Фото: pxhere.