22 сентября 2022, 17:45
Слабый ветер и мелкий дождь ожидаются в пятницу
В ночные и утренние часы возможны заморозки
В пятницу, 23 сентября синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность. Ветер восточных направлений будет слабым. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +10,+12°С.
Кроме того, в метеослужбе сообщили, что местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление будет мало меняться.
Также велика вероятность того, что в ночные и утренние часы местами на территории республики будут заморозки до -1,-3°С. Фото: pxhere.