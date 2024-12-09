Слабый плюс ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 10 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +2, пасмурно, небольшой дождь, небольшая морось, гололед.

В Сегеже до +1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +1, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»