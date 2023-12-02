Скошенный куст клубники на даче привел к неожиданным последствиям

Конфликт разгорелся между мужчиной и тещей в Прионежском районе из-за случайно скошенного клубничного куста, сообщается в телеграм-канале полиции Карелии.

Женщина прогнала петрозаводчанина с дачи, а тот уже готовился мстить. Ничего остроумнее, как устроить пожар он не придумал.

По сообщению полиции, петрозаводчанин поджег бумажку, в итоге вспыхнул сарай со всем имуществом. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело об умышленном повреждении имущества, а мужчина стал обвиняемым. Он раскаялся и возместил ущерб. Уголовное дело могут прекратить, этот вопрос еще решается. Мужчине могут назначить штраф. // фото unsplash.com/Oliver Hale