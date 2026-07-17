Скиллбокс: отзывы студентов и выпускников

Skillbox – одна из крупнейших онлайн-платформ для обучения в России, предлагающая курсы по программированию, дизайну, маркетингу, управлению и другим направлениям.
В сети можно найти множество отзывов о качестве обучения, программе курсов, поддержке студентов и карьерных перспективах после окончания. Рассмотрим основные аспекты, на которые обращают внимание пользователи, на примере Skillbox, ее преимущества и недостатки.
Широкий выбор курсов
Скиллбокс предлагает более 1000 курсов по различным направлениям. Программы разрабатываются совместно с крупными компаниями, такими как Яндекс, Mail.ru Group, 1С, Skillfactory и другими.
Гибкость обучения
Студенты отмечают удобный формат онлайн-курсов, возможность учиться в любое время и доступ к учебным материалам даже после завершения обучения.
Практические задания и дипломные проекты
Курсы содержат практические задания, а финальные проекты разрабатываются на основе реальных бизнес-кейсов.
Возможность рассрочки
Skillbox предлагает гибкие условия оплаты, что делает обучение доступным для широкого круга студентов.
Карьерная поддержка
Студенты дают о скиллбокс отзывы, отмечая, что центр карьеры помогает с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и трудоустройством. Однако успех устройства на работу зависит от уровня подготовки самого студента.
Но есть и недостатки, которые тоже стоит учитывать при выборе.
Высокая стоимость
Некоторые пользователи считают стоимость курсов завышенной. Например, программы обучения могут стоить от 50 000 до 300 000 рублей, что сопоставимо с очным образованием.
Качество обратной связи
Часть студентов жалуется на медленную поддержку со стороны кураторов и преподавателей, особенно в популярных курсах.
Проблемы с возвратом денег
Встречаются жалобы на сложность возврата средств за курс. Перед покупкой стоит внимательно изучить договор оферты и условия возврата.
Автоматизированная проверка домашних заданий
Некоторые курсы используют автоматические проверки заданий, что снижает уровень персонализированной обратной связи.
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