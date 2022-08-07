Скандинавский циклон принесет комфортную погоду

По сообщению карельских синоптиков, в понедельник, 8 августа, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночь пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит +10,+12°С. Днем в регионе прогнозируют кратковременный дождь и ветер западных направлений 6-11 м/с. Воздух прогреется до +18… +20°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным Гидрометеослужбы, в начале недели в условиях влияния Скандинавского антициклона погода будет комфортной – осадки маловероятны, а температурный фон в пределах +19,+25℃. Фото: pxhere.