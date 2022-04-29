СК «Век» снизила ипотечную ставку до 0,9% на весь срок кредитования

Купить квартиру в жилом комплексе «Каскад» стало возможным по ипотеке с беспрецедентно низкой ставке!

Ипотечные программы всегда были популярны среди клиентов строительной компании «Век». В связи с увеличением ключевой ставки ЦБ для многих приобрести квартиру в ипотеку стало весьма затруднительно – увеличилась процентная ставка и, соответственно, существенно выросли ежемесячный платеж и переплата за весь срок ипотечного кредитования.

В связи со сложившейся ситуацией, строительная компания «Век» представляет уникальное предложение для своих клиентов.

Благодаря программе ипотеки с государственной поддержкой появилась прекрасная возможность приобрести новую квартиру в строящихся домах жилого комплекса «Каскад» в ипотеку по ставке от 0,9% на весь срок кредитования.

Основные преимущества программы:

ниже ежемесячный платеж;

меньше переплата;

ставка фиксируется на весь срок;

выше вероятность одобрения кредита.

Рассмотрим выгоду на примере покупки 4-комнатной квартиры (площадь 98,5 кв.м) в строящемся доме № 11 ЖК «Каскад»:

Стоимость квартиры = 10 295 000 р.

Первый взнос = 4 295 000 р.

Заёмные средства = 6 000 000 р.

Расчет по программе «Семейная ипотека» на 20 лет

Ставка – 6%

Ежемесячный платёж – 42 986 руб.

Общая сумма переплаты по кредиту за весь срок - 4 337 320 руб.

С акцией от компании «Век»:

Ставка – 0,9%

Ежемесячный платёж – 27 326 руб.

Общая сумма переплаты по кредиту за весь срок - 561 326 руб.

Таким образом, приобретая квартиру в ипотеку по акции от компании «Век», ваша выгода может составить – 3 775 779 руб., а ежемесячный платеж существенно уменьшится.

Строительная компания «Век» ценит каждого клиента и делает всё возможное для того, чтобы вы жили в современных и комфортных условиях.

Всю подробную информацию можно получить по тел.: 33-00-43

Офис продаж: Петрозаводск, ул. Попова 13А

Ставка от 0,9% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 84 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: при первоначальном взносе от 15%, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб при покупке жилья регионах РФ. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 07.04.2022 по 31.12.2023г. включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.