Сироте из Карелии предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

В Сортавале прокуратура помогла сироте получить квартиру после его обращения за помощью. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что местный житель остался без попечения родителей в семилетнем возрасте. Своего жилья у молодого человека не было, поэтому он был включен в список нуждающихся, но квартиру так и не получил.

Для защиты прав сироты прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону надзорного органа. В итоге местному жителю вручили ключи от благоустроенной квартиры в Сортавале. // Фото: freepik.com