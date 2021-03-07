Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Карелии

О погоде 8 марта рассказали в карельском Гидрометцентре. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков.

На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ветер северный ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -11, -13. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине республики ожидается небольшой снег, местами метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, ночью местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью -12, -17, по северным районам -16, -21, местами до -26. Днем -11, -16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -30, днем -13;

В Кондопоге ночью -25, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -26, днем -14;

В Олонце ночью -24, днем -9;

В Пудоже ночью -28, днем -12;

В Сегеже ночью -27, днем -16;

В Сортавале ночью -21, днем -10;

В Суоярви ночью -24, днем -12. (фото avatarko.ru)