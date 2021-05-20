Синоптики рассказали о перемене погоды в Карелии в пятницу

Жара в Карелии начнет спадать в пятницу, 21 мая. Это следует из прогноза погоды карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +12. Днем температура воздуха +17, +19. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами ливни. В отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-западный, на севере северо-восточный в течение суток умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура ночью +9, +14, местами до +5. Днем температура воздуха +13, +18, на северо-востоке местами до +23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +6, днем +18;

В Кондопоге ночью +7, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +19;

В Олонце ночью +7, днем +17;

В Пудоже ночью +7, днем +22;

В Сегеже ночью +7, днем +22;

В Сортавале ночью +6, днем +15;

В Суоярви ночью +5, днем +18. (фото novostipmr.com)