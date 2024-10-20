Синоптики прогнозируют облачный понедельник

Погода в Карелии будет облачной с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождик, а температура будет максимум +12°С. Также синоптики прогнозируют небольшой умеренный юго-западный ветер, днем ветер будет порывистый.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков и с юго-западным умеренным ветром. В столице воздух максимум прогреется до +9°С. Фото: piхabay