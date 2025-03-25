25 марта 2025, 11:02
Синоптики опубликовали предупреждение для жителей Карелии
Сильный ветер обрушится сегодня на всю территорию республики
Фото: unsplash.com / Khamkeo
На Карелию надвигается непогода. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ближайшие часы в республике ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится в течение всех суток 25 марта.
Под действие неблагоприятного метеорологического явления попадет вся территория республики, включая ее столицу.