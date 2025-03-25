Синоптики опубликовали предупреждение для жителей Карелии

На Карелию надвигается непогода. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в республике ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится в течение всех суток 25 марта.

Под действие неблагоприятного метеорологического явления попадет вся территория республики, включая ее столицу.