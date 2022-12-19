Синоптики обещают снег в Карелии во вторник

Во вторник в Петрозаводске облачная погода, слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -3, -5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачная погода, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -13, днем -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -6;

В Кондопоге ночью -7, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -5;

В Олонце ночью -9, днем -2;

В Пудоже ночью -7, днем -4;

В Сегеже ночью -8, днем -5;

В Сортавале ночью -6, днем -2;

В Суоярви ночью -9, днем -4. // фото unsplash.com