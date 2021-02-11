Синоптики обещают мороз и снег в пятницу

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -23, -25, днем -15, -17. Атмосферное давление будет мало меняться.

12 февраля в Карелии переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -22, -27, местами до -32, днем -13, -18, местами до -23.

По сообщению Гидрометцентра России, ночью в Калевале -19, днем -13;

В Кондопоге ночью -24, днем -16;

В Медвежьегорске ночью -22, днем -17;

В Олонце ночью -25, днем -16;

В Пудоже ночью -28, днем -19;

В Сегеже ночью -20, днем -18;

В Сортавале ночью -17, днем -14;

В Суоярви ночью -22, днем -17.