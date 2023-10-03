Синоптики назвали срок выпадения первого снега в Карелии

В Гидрометцентре Карелии высказались о том, каким будет октябрь в нашей республике. Прогноз опубликован на сайте организации.

По данным синоптиков, в первой декаде месяца погоду в Карелии будут определять холодные периферии атлантических циклонов. Температура воздуха вернется в рамки климатической нормы и даже опустится ниже нее. Усилится ветер, ожидаются интенсивные осадки, в том числе, в ряде районов выпадет первый в этом сезоне снег.

Погода второй декады месяца будет крайне неустойчивой. В первой ее половине ожидается небольшая волна тепла с повышением температуры воздуха до +16 градусов. Однако затем снова похолодает до +2+5 градусов, а в ночные часы вернутся отрицательные температуры.

«В завершающую декаду октября погода будет формироваться под чередующимся влиянием северных частей циклонов и областей повышенного давления, сформированных в холодной воздушной массе. Частыми будут осадки смешанного характера, средняя температура воздуха окажется в пределах нормы, а она к концу месяца не превышает 1-1,5 градуса»,

- говорится в сообщении.

В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в октябре ожидается на 1,2 градуса выше климатической нормы. Количество осадков составит 90-110% от нормы. Продолжительность солнечного сияния значительно уменьшится - в норме это всего 60 часов за месяц. // Фото: unsplash.com / Jessica Fadel