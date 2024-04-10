10 апреля 2024, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды на среду
10 апреля в регионе туман, дождь и гололедица
По прогнозу регионального гидрометцентра региона, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +12.
В Карелии облачно с прояснениями, по северным и западным районам небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11, на юге местами до +19.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +7;
В Кондопоге, Сортавале днем +9;
В Медвежьегорске днем +8;
В Олонце днем +16;
В Пудоже днем +13;
В Суоярви днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»