Синоптики дали прогноз погоды на среду

По прогнозу регионального гидрометцентра региона, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +12.

В Карелии облачно с прояснениями, по северным и западным районам небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11, на юге местами до +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +7;

В Кондопоге, Сортавале днем +9;

В Медвежьегорске днем +8;

В Олонце днем +16;

В Пудоже днем +13;

В Суоярви днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»