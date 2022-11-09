Сильный снег пойдет сегодня в некоторых районах Карелии

Сегодня, 9 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным районам снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега. Ветер западных направлений, на севере восточный, северо-восточный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-1, снег с дождем.

В Сегеже +1+3, пасмурно, дождь.

В Сортавале +2+5, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com