09 ноября 2022, 07:00
Сильный снег пойдет сегодня в некоторых районах Карелии
Жителей республики предупреждают о гололедице
Сегодня, 9 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+3°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным районам снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега. Ветер западных направлений, на севере восточный, северо-восточный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха -1, +4°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-1, снег с дождем.
В Сегеже +1+3, пасмурно, дождь.
В Сортавале +2+5, пасмурно, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com