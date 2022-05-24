24 мая 2022, 17:25
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ШКОЛЬНИК ВЫИГРАЛ ПОЕЗДКУ В СОЧИ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

19 мая в МОУ «Ломоносовская гимназия» подвели итоги Чемпионата по обучающей игре «ЖЭКА: Квартал».Игра была создана с целью воспитания у учеников активной жизненной позиции, повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ и освоение современных технологий

Почти 900 человек в течение полугода  состязались в обучающей игре «ЖЭКА: Квартал». На протяжении шести месяцев  ученики 7-9 классов, из 38 образовательных учреждений  Петрозаводска, соревновались в понимании правильного распределения ресурсов, открывали секреты экономии на коммунальных платежах и технологиях энергосбережения. 

Участие в турнире позволило ребятам попробовать себя в роли руководителя управляющей организации. В ходе игры ученикам пришлось столкнуться с такими задачами, как правильно распределять финансы, определять приоритетные и второстепенные задачи в развитии микрорайона, участвовать в благоустройстве придомовой и дворовой территорий.

 

 

Победителем стал девятиклассник  МОУ «Средней школы №8 им. Н.Г. Варламова» Прохоров Вячеслав. Благодаря обширным знаниям Вячеслав стал обладателем сертификата на 100 000 рублей для семейной поездки в Сочи.

 

 

Также, помимо главного приза, памятными призами были отмечены участники и организаторы. Призы - памятные сувениры от государственной корпорации и спонсоров проведения конкурса.

 

 

Организатором и главным спонсором чемпионата является компания «ОнегоСтройСервис», а генеральным партнером стала госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ.

 

 

По мнению Главы Петрозаводского городского округа Владимира Константиновича Любарского, онлайн-игра сделала доступной для понимания трудную изнанку жилищно-коммунального хозяйства и смогла заинтересовать молодое поколение.

 

 

Следующий Чемпионат 2022-2023 года  пройдет в родной школе победителя  – МОУ «Средней школе №8 им. Н.Г. Варламова».

 

 

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Метки: 
ОнегоСтройСервис
Чемпионат по обучающей игре «ЖЭКА: Квартал»
владимир любарский
«ЖЭКА: Квартал»
Фонд содействия реформированию ЖКХ