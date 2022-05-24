ШКОЛЬНИК ВЫИГРАЛ ПОЕЗДКУ В СОЧИ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Почти 900 человек в течение полугода состязались в обучающей игре «ЖЭКА: Квартал». На протяжении шести месяцев ученики 7-9 классов, из 38 образовательных учреждений Петрозаводска, соревновались в понимании правильного распределения ресурсов, открывали секреты экономии на коммунальных платежах и технологиях энергосбережения.

Участие в турнире позволило ребятам попробовать себя в роли руководителя управляющей организации. В ходе игры ученикам пришлось столкнуться с такими задачами, как правильно распределять финансы, определять приоритетные и второстепенные задачи в развитии микрорайона, участвовать в благоустройстве придомовой и дворовой территорий.

Победителем стал девятиклассник МОУ «Средней школы №8 им. Н.Г. Варламова» Прохоров Вячеслав. Благодаря обширным знаниям Вячеслав стал обладателем сертификата на 100 000 рублей для семейной поездки в Сочи.

Также, помимо главного приза, памятными призами были отмечены участники и организаторы. Призы - памятные сувениры от государственной корпорации и спонсоров проведения конкурса.

Организатором и главным спонсором чемпионата является компания «ОнегоСтройСервис», а генеральным партнером стала госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ.

По мнению Главы Петрозаводского городского округа Владимира Константиновича Любарского, онлайн-игра сделала доступной для понимания трудную изнанку жилищно-коммунального хозяйства и смогла заинтересовать молодое поколение.

Следующий Чемпионат 2022-2023 года пройдет в родной школе победителя – МОУ «Средней школе №8 им. Н.Г. Варламова».