Шандалович оценил ход капремонта в детском саду «Родничок» в Пиндушах

Председатель Законодательного собрания Республики Карелия посетил корпус дошкольного учреждения на улице Мичурина, где проверил текущий этап работ и обсудил с руководителем вопросы благоустройства

Фото: Заксобрание РК

На объекте уже заменена крыша, установлены современные стеклопакеты и смонтирована система отопления. Впереди отделка фасада и внутренних коммуникаций, после чего в обновлённые помещения завезут новую мебель и оборудование.

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Заведующая детским садом Лидия Насолис осталась довольна ситуацией.

К подрядчику вопросов нет — у нас полное взаимопонимание,

— говорит она.

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В ходе визита был поднят и проблемный вопрос: программа капитального ремонта не предусматривает благоустройства прилегающей территории и детской площадки. Лидия Александровна выразила озабоченность этим моментом, и Элиссан Шандалович поддержал позицию руководителя учреждения.

Полностью разделяю озабоченность руководителя. Будем действовать поэтапно. Решим и эту задачу,

— подчеркнул спикер парламента.

Он также напомнил, что в этом году в федеральную программу вошли пять детских садов: в Петрозаводске, Сортавале и Пиндушах, а в прошлом году ремонты шли в двух — в Питкяранте и Петрозаводске.

Ждём открытия обновлённого сада вместе с родителями и ребятами. Уверен, строители сделают всё, чтобы "Родничок" стал самым уютным местом для малышей,

— добавил Элиссан Шандалович.

За последние годы в Карелии капитально отремонтировано свыше 50 школьных зданий, ведутся работы в четырёх зданиях техникумов, а с 2025 года программа охватила и детские сады.

Фото: Заксобрание РК.