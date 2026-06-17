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19 июня 2026
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Общество

Шандалович оценил ход капремонта в детском саду «Родничок» в Пиндушах

Председатель Законодательного собрания Республики Карелия посетил корпус дошкольного учреждения на улице Мичурина, где проверил текущий этап работ и обсудил с руководителем вопросы благоустройства
Элиссан Шандалович
Фото: Заксобрание РК

На объекте уже заменена крыша, установлены современные стеклопакеты и смонтирована система отопления. Впереди  отделка фасада и внутренних коммуникаций, после чего в обновлённые помещения завезут новую мебель и оборудование.

Лидия Насолис

Заведующая детским садом Лидия Насолис осталась довольна ситуацией.

 К подрядчику вопросов нет — у нас полное взаимопонимание, 

— говорит она.

Родничок

В ходе визита был поднят и проблемный вопрос: программа капитального ремонта не предусматривает благоустройства прилегающей территории и детской площадки. Лидия Александровна выразила озабоченность этим моментом, и Элиссан Шандалович поддержал позицию руководителя учреждения.

Полностью разделяю озабоченность руководителя. Будем действовать поэтапно. Решим и эту задачу, 

— подчеркнул спикер парламента.

Он также напомнил, что в этом году в федеральную программу вошли пять детских садов: в Петрозаводске, Сортавале и Пиндушах, а в прошлом году ремонты шли в двух — в Питкяранте и Петрозаводске.

Ждём открытия обновлённого сада вместе с родителями и ребятами. Уверен, строители сделают всё, чтобы "Родничок" стал самым уютным местом для малышей, 

— добавил Элиссан Шандалович.

За последние годы в Карелии капитально отремонтировано свыше 50 школьных зданий, ведутся работы в четырёх зданиях техникумов, а с 2025 года программа охватила и детские сады.

Фото: Заксобрание РК.

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