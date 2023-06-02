Шандалович назвал недопустимым закрытие корпуса детсада в Карелии

Секретарь карельского отделения «Единой России» Элиссан Шандалович собрал срочное заседание регионального политсовета партии, по итогам которого встретился с министром образования республики Романом Голубевым. Причина в том, что Пудожская районная администрация решила закрыть один из корпусов детского сада «Журавушка», расположенный на улице Садовой.

Местные чиновники объяснили свое решение тем, что в городе стало меньше дошкольников: в следующем учебном году, по их прогнозам, задействовано будет лишь 75% проектной мощности зданий детсада. Планируемое сокращение сотрудников районные власти называют минимальным, поскольку коснется оно только работников пенсионного возраста.

Принимать решения такого рода нельзя, не посоветовавшись с родителями детей, отметил Элиссан Шандалович.

«Ситуация совершенно недопустимая. Районная администрация приняла решение единолично, не обсудив его с жителями, с родителями детей. Между тем, мы многократно подчеркивали: все подобные намерения должны обсуждаться с людьми. Руководству района нужно срочно искать выход совместно с родителями. Считаю, что местная администрация должна приостановить это решение. Все такие изменения нужно принимать во взаимодействии с родителями, думать в первую очередь о том, чтобы обеспечить комфортные, безопасные условия пребывания детей. Президиум регионального политсовета «Единой России» попросил министра образования Романа Голубева срочно включиться и обеспечить соблюдение прав и интересов детей», - сказал Шандалович.