08 сентября 2021, 17:29
Сезонные работы продолжаются в разных районах Петрозаводска
В карельской столице косят траву, ухаживают за цветами и убирают мусор
Сотрудники Городского комбината благоустройства каждый день работают в скверах и парках Петрозаводска. За общественными территориями ухаживают по муниципальному контракту, уточнили в мэрии.
Мобильные бригады сотрудников подрядчика и техника задействованы в различных районах города.
Сотрудники комбината, в частности, убирают и вывозят мусор, опавшие на пешеходные дорожки и лестницы листья.
Траву в городе косят по заявкам жителей. Продолжается и уход за цветниками. Вазоны и клумбы в городе регулярно пропалывают, чтобы очистить от сорняков.
Напомним, весной и летом текущего года в Петрозаводске высадили больше 220 тысяч цветов. // Фото: источник