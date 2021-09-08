Сезонные работы продолжаются в разных районах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства каждый день работают в скверах и парках Петрозаводска. За общественными территориями ухаживают по муниципальному контракту, уточнили в мэрии.

Мобильные бригады сотрудников подрядчика и техника задействованы в различных районах города.

Сотрудники комбината, в частности, убирают и вывозят мусор, опавшие на пешеходные дорожки и лестницы листья.

Траву в городе косят по заявкам жителей. Продолжается и уход за цветниками. Вазоны и клумбы в городе регулярно пропалывают, чтобы очистить от сорняков.

Напомним, весной и летом текущего года в Петрозаводске высадили больше 220 тысяч цветов. // Фото: источник