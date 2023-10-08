Северный флот хотят лишить статуса военного округа

Северный флот могут реорганизовать. Минобороны РФ предлагает лишить его статуса военного округа, передает «Интерфакс». Это позволит включить Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в состав формируемого Ленинградского военного округа. Проект указа президента размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

О создании Московского и Ленинградского военных округов говорили в декабре прошлого года. До этого в стране были Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Статус, равный округу, также был у Северного флота. // фото unsplash.com/ Dimitris Panagiotaras