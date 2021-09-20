Сестры из Петрозаводска блеснули на всероссийском турнире по шашкам

Сестры из Петрозаводска Мария, Евдокия и Эмилия Мельниковы стали победителями и призерами соревнований по шашкам, прошедших в станице Голубицкая Краснодарского края. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

На всероссийских соревнованиях по русским шашкам «Крымский мост -2021» среди девушек до 17 лет в классической программе юные петрозаводчанки заняли весь пьедестал почета. У Марии первое место, у Евдокии и Эмилии - второе и третье места соответственно. В этой же возрастной категории наши спортсменки стали лучшими в блице: Евдокия заняла первое место, а Мария второе. Тренирует воспитанниц спортивной школы №2 Петрозаводска Иван Ермаков.

Успешным оказалось и участие сестер в открытом чемпионате Краснодарского края по стоклеточным шашкам. По итогам женского состязания Мария Мельникова заняла третье место в классической программе и третье в быстрой игре. Фото источника