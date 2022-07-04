Сервис «Лапша» рассказал, как появляются фейки

Специалисты нового сервиса «Лапша» проследили механизм возникновения и распространения ложной информации на примере фейка об эпидемии холеры – одного из самых масштабных за 2022 год.



Аналитики считают, что основой для фейка стал инфоповод о биолабораториях США в Украине.



Первые посты на эту тему появились 9 марта, говорилось, что у России есть документы, подтверждающие уничтожение возбудителей опасных заболеваний, в том числе - холеры.



Через три дня в соцсетях появилось сообщение якобы бывшей жительницы Мариуполя, которая писала, что местных жителей атаковали смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался лечению.

Еще через несколько дней ВОЗ заявила, что ситуация на Украине может привести к более частым случаям норовирусной инфекции, гепатита A и холеры.



После этого несколько СМИ опубликовали постановление Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры, в котором рекомендовалось особое внимание уделить приграничным с Украиной территориям.

К сожалению, этот фейк приобрел известность и благодаря медиа, - пишут авторы исследования. - Например, рассказывая о постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры, СМИ делали отсылки к новостям о выявленных на Украине биолабораториях. Два инфоповода в одном материале вызвали и закрепили у читателей неверную причинно-следственную связь.В апреле- мае зафиксировано больше 3 тысяч постов и сообщений в соцсетях и мессенджерах на эту тему. Их увидели свыше 115 млн. человек. Карелию «холерный» фейк обошел стороной, а вот соседняя Мурманская область вошла в число регионов-лидеров по его распространению, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермским краем, Ярославской и Воронежской областями.

Наибольшее количество фейков об эпидемии холеры эксперты выявили во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram,

- пишет «Лапша».



Активнее всего фейки публиковались в развлекательных группах и новостных агрегаторах, часто от имени одних и тех же аккаунтов.

Первое опровержение нашлось в интернете от 30 апреля. Роспотребнадзор сообщал, что вода в Брянской соответствует гигиеническим нормативам. В течение следующих двух недель подобную информацию опубликовали еще почти в 30 регионах страны.



Аналитики «Лапши» выявили, что россияне не сильно ведутся на фейки. Недостоверная информация оперативно опровергалась, а большая часть комментаторов была настроена скептически. И в то же время аналитики не исключают риска дальнейшего распространения фейкового сюжета. Это может произойти за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

«Лапша» — фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Специалисты проекта проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-бота «ВКонтакте».



