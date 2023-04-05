Сервис доставки Pick Point прекратит работу в России

Крупнейший сервис доставки PickPoint сообщил своим партнерам, что уходит из России. О прекращении его работы пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующее письмо генерального директора логистической компании Надежды Романовой.

В нем сказано, что отказ от работы в нашей стране связан с финансовыми трудностями. Они возникли из-за уменьшения оборота. К этому привели уход иностранных ретейлеров из-за санкций и невозможность финансирования PickPoint западным инвестором.

Уже с 4 апреля сервис не принимает новые грузы от физических и юридических лиц, а недоставленные или невостребованные вернут клиентам с 6 по 30 апреля.

Сеть PickPoint насчитывает 6 тысяч постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в России. // фото: PickPoint