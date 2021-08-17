Сервис Бробанк.ру поможет найти выгодное финансовое предложение

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Любая квартира является дорогостоящей покупкой. Необходимое количество денежных средств далеко не всегда имеется в распоряжении потенциального владельца. Выходом из подобной ситуации в большинстве случаев становится ипотека. Предложений разных банков очень много. Но не все они являются выгодными. Одним из наиболее удобных решений можно назвать ипотеку с господдержской считается ипотека с господдержкой.

Что это такое?

Государственная ипотека или ипотека с государственной поддержкой – это вариант кредитования, при котором банки предоставляют деньги в долг определенным категориям граждан по сниженной процентной ставке. Разницу банку компенсирует государство. Действие программы нацелено на снятие финансовой нагрузки, а также на повышение качества жизни населения и поддержку российской строительной отрасли.

Кому полагается ипотека с господдержкой?

Взять такую ипотеку можно в любом ведущем банке страны, независимо от региона. Главное, чтобы заемщик относился к категории лиц, которым полагается подобное кредитование. Получить деньги в долг для покупки квартиры по сниженной ставке могут:

жители дальневосточного региона;

граждане, проживающие в сельской местности;

семьи с детьми и просто молодые семьи;

граждане РФ, приобретающие квартиру в новостройке;

военнослужащие.

Для каждой из категорий действуют отдельные варианты предложений. Поэтому подробнее об условиях получения ипотеки необходимо узнавать в банке или на официальном сайте соответствующей организации.

Можно ли взять государственную ипотеку для покупки вторичного жилья?

Такой вариант кредитования распространяется на вторичное жилье только в том случае, если жилой объект находится в собственности у застройщика. Подобное жилье считается новым вторичным, поэтому подпадает под предоставленные государством субсидии. Проверить, соответствует ли вторичный объект заявленным требованиям, поможет сотрудник банка.

Сколько раз можно брать ипотеку с господдержкой?

Такой вариант кредита можно оформлять несколько раз. Даже если ранее человек уже пользовался льготной программой, он может оформить государственную ипотеку еще раз. Но одновременно быть участником двух действующих льготных программ гражданин не может.

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