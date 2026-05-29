Серебряный век: музыка и живопись на стыке эпох

Концерты абонемента «Художественные сезоны проходят в Русском зале Музея изобразительных искусств Карелии. Каждый концерт абонемента – это путешествие сквозь века, знакомство с историческими личностями и направлениями в искусстве. Солисты филармонии воссоздают музыкальный портрет эпох, а искусствоведы и хранители коллекций Музея ИЗО раскрывают тайны полотен.
Первый концерт абонемента называется «Силуэты минувшего века». Он будет посвящён невероятно интересному периоду русской культуры, получившему название «серебряный век». Это расцвет русской музыки и литературы, изобразительного искусства и театра, поиск нового и переосмысление традиций. В программе прозвучат сочинения русских композиторов, созданные в период с 1900 по 1917 годы.
Демонстрируется картина «Женский портрет» Александра Герасимова. О картине рассказывает искусствовед Музея ИЗО.
Исполнители: Струнный квартет Resonance, заслуженные артисты Карелии Валентина Каменская (сопрано) и Александр Онькин (фортепиано), лауреат международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано).
В программе:
- Р. Глиэр – Струнный квартет №2;
- Н. Метнер – Ноктюрн №3 из цикла «Три ноктюрна для скрипки и фортепиано»;
- С. Прокофьев – вокальный цикл «Пять стихотворений А. Ахматовой»;
- романсы Р. Глиэра, Н. Черепнина.
Начало в 18:00. 6+
Действует «Пушкинская карта».
