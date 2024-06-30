Семилетняя девочка вплавь спаслась с надувной лодки в Финском заливе

Семилетняя девочка чудом осталась жива после происшествия на воде в Петербурге. Ее унесло на лодке в Финском заливе, рассказали в МЧС России.

В этой лодке отец повез 13-леьнего сына и 7-летнюю дочку кататься, но мальчик выпал за борт. Мужчина прыгнул за ним в воду, а дочку оставил в лодке.

Впоследствии он с сыном доплыл до берега, а лодку пустой нашли на суше. Петербуржец обратился к спасателям, они искали его дочку более пяти часов. В итоге девочку обнаружили в прибрежной зоне живой.

Оказалось, что лодку стало сносить течением. Малышка вплавь добралась до берега. Девочку госпитализировали. // фото: МЧС России

