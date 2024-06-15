Семейной пасеке власти республики помогают развивать карельский бренд

Работающее в Прионежском районе фермерское хозяйство «Мёд Карелии» получило право использовать географическое указание для своей продукции. Помог в этом предпринимателям республиканский центр «Мой Бизнес», сообщает в своем паблике Министерство экономического развития Карелии.

Географическое указание – это объект интеллектуальной собственности, позволяющий предпринимателям использовать в своей продукции название региона. При этом продукт должен отвечать определенным стандартам.

Карельский мёд, как известно, отличается от других видов мёда своим вкусом и составом, что и подтверждается свидетельством об исключительном праве на географическое указание,

– отмечают в министерстве.

Семейная пасека «Мёд Карелии» получала и другую поддержку от государства. Так, региональный Минсельхоз ранее выделил ей грант по программе «Начинающий фермер». Фермерское хозяйство также получало софинансирование для выхода на маркетплейс и сертификацию «Сделано в Карелии» от центра «Мой бизнес».

Напомним, уделять особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса поручил глава республики Артур Парфенчиков. Эта поддержка оказывается в том числе при содействии регионального Минэка и организаций, занимающихся формированием бизнес-инфраструктуры в Карелии.