«Семейная ипотека на вторичное жилье»: в Сбере открыт прием заявок

Выдачи кредитов в банке начнутся с 1 апреля

Клиенты Сбера могут подать заявку по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» на Домклик.

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заёмщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например, близкими родственниками (супругами, братьями, сестрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в Журнале.

Фото: Кандинский

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